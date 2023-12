Stênio Garcia - reprodução internet

Publicado 13/12/2023 17:45

Rio - Stenio Garcia, 91 anos, passou mal em sua casa, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira 13. O ator foi socorrido pela mulher, Mari Saad, e levado para o hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Ao jornal O DIA, Mari Saad contou que ele ficou tonto e foi levado para um atendimento de emergência. A médica optou pela internação para realização de exames para investigar a causa de uma leve anemia que ele está após ser diagnosticado com gastroenterite.

"Ele vai ter que fazer endoscopia e colonoscopia e, na idade dele, isso tem que ser feito no hospital. E já que está aqui, tem todo um preparo, né? É um preparo bem chato... Mas ele está bem estável, a pressão está normal, os sinais vitais estão perfeitos. Ele está desidratado, ele está com gastroenterite, uma virose aqui que está dando no Rio. Graças a Deus eu não peguei, senão iam estar os dois internados", disse.

Médica do artista, Priscila Sobral, deu mais detalhes sobre o problema de saúde: "Ele teve uma síncope hoje após coleta do exame de sangue. Estava lúcido, orientado, estável, conversando quando fui lá. Exames normais até aquele momento, apenas uma anemia. Estava na hidratação venosa. Estou aguardando resultado do ecocardiograma. Vamos mantê-lo internado para realizar novos exames", disse.