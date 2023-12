De bota ortopédica, Fátima Bernardes prestigia pré-estreia de Minha Irmã e Eu - Victor Chapetta/ Agnews

Publicado 13/12/2023 21:41 | Atualizado 13/12/2023 21:56

Rio - Fátima Bernardes prestigiou, nesta quarta-feira (13), a pré-estreia do filme "Minha Irmã e Eu", estrelado por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães. A apresentadora, que em novembro fraturou um osso enquanto dançava, chegou ao local de bota ortopédica.

JP Rufino, Susana Garcia, Gabriela Duarte, Letícia Colin, Michel Melamed, Rafa Vitti, Arlete Salles e Leandro Lima foram alguns nomes famosos que também marcaram presença no evento, que aconteceu em um cinema da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A comédia romântica vai estar disponível para o público geral no dia 28 de dezembro.

No longa, Dona Márcia (Arlete Salles) sonha que as filhas virem uma dupla sertaneja de Rio Verde, no interior de Goiás, mas Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tatá Werneck) seguem caminhos opostos. "Minha Irmã e Eu" ainda conta com a participação de Iza, Leandro Lima, Marcelo Laham, Lázaro Ramos e Taís Araújo.

