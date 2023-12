Dedé Santana e Renato Aragão se encontram - Reprodução

Publicado 13/12/2023 18:46

Rio - Dedé Santana utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (13), para compartilhar um momento para lá de especial: seu encontro com Renato Aragão, com quem dividiu por muitos anos o programa "Os Trapalhões", da TV Globo, ao lado de Mussum e Zacarias.

"Gente, que maravilha! Eu não sou Roberto Carlos mas, grandes emoções! Olha com quem estou aqui. Eu abandono muito ele, mas de vez em quando eu venho aqui. Renato Aragão! Eu tenho a felicidade de conhecer e tive a felicidade de trabalhar ao lado desse cara. Isso não é para qualquer um. Eu amo esse cara!", declarou Dedé. "Adorei te ver, meu querido amigo!", respondeu Renato no post.

O registro emocionou os fãs da dupla, que não contiveram a alegria nos comentários da publicação. "Para sempre essa dupla, assisti muito vocês e Os Trapalhões", disse uma internauta. "O que vocês fizeram na TV e no cinema foi brincadeira. Diversão pura! Viva os Trapalhões!", afirmou outra. "Duas lendas… dois patrimônios da cultura e do povo brasileiro", escreveu uma seguidora.

Tirullipa também não deixou de mandar um recado para Dedé e Renato: "Lendas vivas do nosso humor brasileiro. Total respeito e admiração aos dois gênios", disse o humorista.

