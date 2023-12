Walcyr Carrasco desabafo sobre preconceito após aparecer em cadeira de rodas - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 16:08

Rio - Walcyr Carrasco, 72 anos, afirmou que tem notado o preconceito de algumas pessoas após aparecer de cadeiras de rodas nas redes sociais.

"Ontem fui surpreendido por uma série de notícias perguntando porque estou numa cadeia de rodas. Eu quebrei a perna, já falei pra todo mundo, mas o que me espantou foi o preconceito das pessoas. Como se estar numa cadeira de rodas fosse uma maneira de me diminuir, que minha inteligência fosse embora, que a minha criatividade sumiu", iniciou.





O autor de "Terra e Paixão" falou que está na cadeira de rodas temporariamente, mas que segue trabalhando firme e com boas ideias.



"Mas estou escrevendo, eu tô vivo, eu tô cheio de ideias para escrever. Então gente, para de preconceito. As pessoas dizem que não têm preconceito contra o deficiente, mas na verdade elas estão cheias de preconceito, atacam, diminuem. Estou por essa breve experiência tendo uma noção do que é. Gente, adeus ao preconceito, né?", concluiu.

Walcyr celebra beijão de Kelvin e Ramiro

No Instagram, o autor celebrou ainda a cena do beijo de Kelvin e Ramiro, de "Terra e Paixão", exibida no capítulo de quarta-feira, 13. " Uma cena linda! Entregaram tudo! Estou feliz! Parabéns @di_egomartins e @amaurylorenzo ! E viva o amor", escreveu.

Walcyr recebeu centenas de comentários elogiando o momento da novela. "Parabéns! Você conseguiu! Obrigado", disse Carmo Dalla Vechia.

"Foi lindo, Walcyr! Que trabalho importante, potente, necessário, doce, gentil! Vocês fizeram história!", escreveu Lettícia Muniz.

"Foi sensacional o melhor beijo. Amei e eles merecem", disse Paula Burlamaqui.