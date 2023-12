Christiane Torloni posta foto de reencontro com Faustão, após transplante de coração - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 13:03

Rio - Christiane Torloni usou as redes sociais, nesta quarta-feira (13), para compartilhar uma foto do reencontro com Faustão, três meses após o apresentador passar por um transplante de coração . Em postagem no Instagram, a atriz celebrou a oportunidade de se reunir com o comunicador e deixou um recado especial para o amigo.

"E celebrando a chegada do Natal, com muita amizade e esperança, o reencontro tão esperado com o meu mui querido Faustão! Uma grande emoção, nossos corações batendo pertinho outra vez! Deus te abençoe meu irmão, vida longa!", desejou a artista.

Recentemente, Fausto Silva também participou de uma comemoração de fim de ano ao lado de amigos como Tom Cavalcante, Boni e Tiago Leifert. "Presente de Natal maior do que ter nosso Faustão de volta ao nosso convívio não há! Obrigado Deus de bondade! Meus melhores desejos que essa força , esse milagre alcance milhares que necessitam voltar ao jogo! Nosso encontro de hoje foi mágico, grandão! Beijo", declarou Tom, ao registrar o encontro.

