Juliette curte dia de piscina com a família e affair em viagem de fériasReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 13:58

Rio - Juliette está curtindo uma viagem de férias com a família, após finalizar a turnê pelo Brasil com o álbum "Ciclone". Nesta quarta-feira (13), a cantora registrou um dia animado na piscina com os parentes e o crossfiteiro Kaique Cerveny, com quem vive um affair.

Em um dos vídeos publicados nos Stories do Instagram, a ex-BBB flagrou sua mãe, Fátima, dançando coladinha com Kaique, tentando ensinar alguns passos para o genro, que usava apenas uma sunga azul. Aos risos, o atleta disse que sua falta de habilidade é, na verdade, por causa do chão onde a dupla está se divertindo. "O problema é o chão e não ele, né?", brincou Juliette. "Mainha, tem que ensinar", acrescentou a artista.

Esta não é a primeira vez que a campeã do "BBB 21" mostra o rapaz em suas redes sociais. Em setembro, a cantora abriu o jogo sobre a vida amorosa ao ser questionada por Ana Maria Braga, no "Mais Você". "O problema de ficar famoso é que você começa uma paquera e todo mundo assume por você. Sabe o que fiz? Quando fico com uma pessoa, parei de esconder, não estou fazendo nada de errado. Ainda está no estágio probatório, no Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo, acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito", afirmou Juliette.