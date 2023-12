Mariana Goldfarb curte dia de praia em São Conrado - Dilson Silva / Agnews

Publicado 13/12/2023 12:03

Rio - Mariana Goldfarb, de 33 anos, aproveitou a manhã ensolarada desta quarta-feira para ir à praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. De biquíni, a influenciadora digital e nutricionista exibiu as curvas nas areias, colocou o bronzeado em dia e se refrescou no mar. Ao perceber que estava sendo clicada por um paparazzo, esbanjou simpatia e sorriu para as fotos.

Em entrevista recente, Mariana, que é ex-mulher de Cauã Reymond, no ar como Caio, em "Terra e Paixão", da TV Globo, revelou o que pensa sobre relacionamentos abusivos e deu detalhes sobre o sofrimento que passou em uma antiga relação.

"Às vezes, o abuso é tão velado que você não percebe, mas é desmerecer você e seu trabalho, controlar o seu dinheiro, trair. Isso tudo engloba um relacionamento abusivo, por isso é tão importante falar. Eu realmente pisava em ovos com medo de falar algo errado enquanto ainda estava nesse relacionamento", afirmou ela, que contou o motivo de decidir expor o que passou. "Quis explicar sobre o meu relacionamento abusivo, pois acho que trazer os meus problemas e as problemáticas que acontecem no meu campo pessoal para o campo mais amplo é um propósito. É assim que quero influenciar as pessoas, esse é meu trabalho", disse à "Marie Claire".

A influenciadora anunciou o fim do relacionamento com o ator, através do Instagram, em abril deste ano. "Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento". Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram em 2019.