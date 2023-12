A ex-BBB Aline Dahlen participa de competição de fisiculturismo - Reprodução/Instagram

A ex-BBB Aline Dahlen participa de competição de fisiculturismoReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 13:30

Rio - A ex-BBB Aline Dahlen, 42 anos, surpreendeu ao aparecer com o corpo cheio de músculos em uma competição de fisiculturismo que acontece em Las Vegas.

"Inspiração de dedicação", escreveu um seguidor. "Trabalho duro recompensado", respondeu ela. "O resultado de um trabalho de mente e corpo. Parabéns", disse outro seguidor .



Além do esporte, a ruiva retomou a carreira de atriz e estreia em uma produção internacional. Ela interpretará uma agente do FBI no filme norte-americano “36 hours”.



Aline Dahlen foi eliminada do BBB 14 com 80% dos votos, um número considerado alto de rejeição no reality show da Globo.