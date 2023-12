Whindersson Nunes e Luísa Sonza - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 11:40

Rio - Whindersson Nunes, de 28 anos, falou abertamente sobre o fim do casamento com Luísa Sonza, de 25, com quem se relacionou entre 2016 e 2020. O humorista desabafou sobre o uso de drogas e o desgaste da relação com a cantora, em participação no primeiro episódio de "Se Eu Fosse Luísa Sonza", série documental da Netflix sobre a carreira da gaúcha que estreou nesta quarta-feira (13).

"Eu usava droga porque queria, (tinha) aquela ilusão de ser mais divertido. 'O que está acontecendo? Não vou lembrar amanhã'. Tenho que admitir que estava meio perdido", confessou o youtuber.

Em um trecho, Whindersson afirmou ter sido responsável por tomar a decisão de terminar o relacionamento com Luísa: "A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. Aquela parada 'dois primos que se reuniam no Natal'. A gente dormia junto, tinha tudo o que todo casal fazia, menos o amor do casal", entregou.

"Foi lindo. Eu amei o meu casamento com Whindersson", disse Luísa sobre a relação, antes de desabafar sobre a maneira como a internet afetou o casal. "Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje", lamentou a cantora.

De acordo com Tay Vargas, ex-assistente pessoal da artista, o relacionamento entre os dois esfriou após uma viagem do comediante. Em seu depoimento, a profissional afirma que "ele voltou diferente" e entrou em depressão, o que teria causado a procura por drogas e o afastamento da esposa: "Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela".

Luísa e Whindersson anunciaram o divórcio em abril de 2020, depois de quatro anos juntos. No mesmo ano, a cantora assumiu um namoro com Vitão, que durou até agosto do ano seguinte. O último relacionamento público da famosa foi com o influencer Chico Moedas, entre julho e setembro deste ano. A gaúcha confirmou o término em participação no "Mais Você", quando revelou ter sido traída pelo carioca.

Enquanto isso, Whindersson Nunes se relacionou com a influenciadora e modelo Maria Lina Deggan. Em janeiro de 2021, o comediante celebrou a primeira gravidez da então noiva e o filho do casal, João Miguel, nasceu no dia 22 de maio, com 22 semanas de gestação. Prematuro, o bebê não resistiu e morreu dois dias após o nascimento, o que gerou uma onda de ataques nas redes sociais contra Luísa Sonza. Em agosto do mesmo ano, Nunes e Maria Lina anunciaram o fim do noivado.