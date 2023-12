Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 11:54 | Atualizado 13/12/2023 11:55

Rio - Ticiane Pinheiro, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para enviar uma mensagem de apoio à amiga, Ana Hickmann, de 42. Antes de receber o recado, a loira, que enfrenta um divórcio turbulento após ter sido agredida por Alexandre Corrêa, havia contado aos internautas que ainda não consegue dormir direito e continua "chorando um pouquinho".

"Os nossos maiores medos também podem ser nossos maiores impulsos para novas conquistas. Estamos juntas, sempre, Ana Hickmann", escreveu a filha de Helô Pinheiro ao publicar dois registros em que aparece sorridente ao lado de Ana.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para elogiar a dupla. "Lindezas!", disse uma admiradora. "As mais gatas da TV!", opinou outra. "Amigas e filhos são as melhores coisas da vida!", ponderou uma usuária. "Maravilhosas!", acrescentou uma seguidora.