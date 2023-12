Flávia Monteiro participou do podcast Papagaio Falante - Reprodução/YouTube

Flávia Monteiro participou do podcast Papagaio FalanteReprodução/YouTube

Publicado 13/12/2023 11:00

Rio - Flávia Monteiro, de 51 anos, abriu o jogo sobre a maternidade, nesta terça-feira (12), em participação no podcast "Papagaio Falante", de Sergio Mallandro e Renato Rabelo. A atriz é mãe de Sophia, de 8, do casamento com o empresário Avner Saragossy. A herdeira é fruto de um processo de fertilização artificial, que a artista iniciou após enfrentar dificuldades para ter filhos.

fotogaleria

"Perdi dois bebês. Duas gravidezes, no caso. Com 42, falei 'não vou mais ficar brincando de vai ou não vai. Acerta, não vai. Não tenho mais esse tempo biológico'. E eu queria ter filhos de qualquer jeito... Aí eu fiz a fertilização. A Sophia nasceu na primeira tentativa e ainda tenho 8 filhos congelados. Oito embriões. Não é óvulo não, é embrião. Filhote mesmo", contou a famosa, que está em cartaz no Rio com o musical "A Vedete do Brasil", em que Suely Franco interpreta a icônica Virginia Lane.

Flávia garantiu que, no momento, não pensa em ter mais filhos, mas paga a taxa anual de manutenção dos embriões congelados em uma clínica: "Se eu quiser, posso pegar e ter", explicou.

A atriz ficou conhecida por participar de novelas como "Chiquititas" e "Vale Tudo", depois de uma estreia polêmica nos cinemas, aos 14 anos de idade. Em seu primeiro filme, intitulado "A Menina do Lado", Flávia interpretou uma adolescente que se envolvia romanticamente com um homem mais velho, vivido por Reginaldo Faria, que tinha 49 anos, na época. Durante o podcast, a artista contou que o trabalhou gerou revolta no colégio religioso em que estudava, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

"As mães falavam que não podia ter uma menina de um filme desses no colégio. Quiseram me expulsar. Veio um padre de Roma conversar comigo, para saber quem eu era. Foi uma reunião tensa e ele disse: 'O que me importa é com você aqui no colégio, é uma boa aluna. A história daqui para fora não nos interessa'", relembrou ela, que permaneceu na instituição até concluir os estudos e ainda conquistou um prêmio de atriz revelação pelo longa.