Internacional! Gabriel Leone lança filme ao lado de Adam Driver e Penélope Cruz

Rio - O ator Gabriel Leone, de 30 anos, lançou seu novo filme, "Ferrari", no Director´s Guild of America, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira. O artista desfilou pelo tapete vermelho do evento ao lado da namorada, Carla Salle, de 32.

Na première, Gabriel Leone posou para fotos ao lado dos colegas de elenco Patrick Dempsey, Shailene Woodley, Adam Driver e Penélope Cruz e também do diretor, Michael Mann. Em "Ferrari", Gabriel Leone interpreta o piloto de Fórmula 1 Alfonso de Portago.

O longa conta a história do empresário italiano de carros esportivos Enzo Ferrari, interpretado por Adam Driver. O filme mostra desde a vida pessoal, passando pela profissional, e o momento em que a Ferrari revolucionou a indústria automotiva com seus carros de luxo, chegando até às corridas de Fórmula 1.



