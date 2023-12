Amaury Lorenzo comemora sucesso entre o público de Terra e Paixão - Globo/Reginaldo Teixeira

Rio - Amaury Lorenzo reativou o Instagram, nesta terça-feira, após receber ameaças de morte por ganhar o prêmio de "revelação do ano", do "Domingão com Huck", da TV Globo, que vai ao ar no dia 17. O ator revelou que procurou a Justiça devido a gravidade da situação, relembrou as dificuldades que enfrentou na vida, citou a cena do beijo entre seu personagem Ramiro e Kelvin (Diego Martins), em "Terra e Paixão", e desejou amor a todos.

"Recebi ameaças de morte nesta madrugada. Além de ofensas sobre quem eu sou e sobre meu trabalho. Tudo está nas mãos da Justiça. Tudo isto por causa de um prêmio. A madrugada de hoje, a manhã de hoje, a tarde de hoje foram difíceis. Infernais. Por isso me ausentei das redes. Mas enquanto artista que sou, vibro o amor. E as pessoas que me seguem também vibram amor. Não a morte", começou ele.



"Mas para a criança Amaury que, aos 9 anos, tomou um tiro [de chumbinho] nas costas por estudar Ballet. Para o artista Amaury, que como muitos, precisou optar entre comer ou morar, ou nenhum dos dois. Para o homem preto Amaury que continua sendo invisibilizado e constantemente ouvindo que não é preto. Para o homem LGBTQIAi+ Amaury que já viu a morte de frente inúmeras vezes pelo simples fato de ser quem eu sou. Por tudo isso. Para o Amaury, uma ameaça de morte não tem mais força", continuou.



"E somado à minha trajetória de 25 anos de trabalho, eu ainda sou presenteado com milhares de seres humanos iluminados que me salvam todos os dias. Vocês. Eu amo vocês. E voltei aqui por causa de vocês. Porque o que construímos tem amor demais. E eu não posso soltar a mão de vocês", ressaltou.



"Daqui a pouco vamos fazer história no horário nobre. Vamos focar no amor e na audiência desta cena que tanto estamos esperando. Isto que importa. O amor. Nada mais importa do que o amor. Diego e eu estamos lutando por isto há meses, incansavelmente. Chegou a hora de focarmos no amor. E quando alguém te desejar a morte, deseje ainda mais amor. O amor salva. Obrigado por me salvarem com tanto amor. Agora deixa eu chorar um pouco aqui. Amo vocês", finalizou.



Na mesma rede social, Amary mostrou o apoio que recebeu de Diego Martins após ser vítima de ameaças. "Meu grande amor. Não deixa nada te afetar depois do momento lindo que você viveu ontem (no Domingão). Pelo amor de Deus, não deixa. Eu sei o quão fácil é dizer o que estou falando e o quão dificil é não se afetar. Mas não deixa, não. O momento é seu. Hoje (terça) temos mais um momento importantíssimo e lindo para acontecer, foca nisso. Foca no que você vem conquistando com o maior merecimento do mundo", disse o ator através de um aplicativo de mensagens.

Beijo entre Ramiro e Kelvin

Um dos momentos mais aguardados pelos telespectadores de "Terra e Paixão", da TV Globo, foi ao ar, nesta terça-feira (12): o primeiro beijo dos personagens Kelvin e Ramiro. Os internautas foram à loucura com a cena, que ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Diego, intérprete de Kelvin, postou no Instagram o momento em que estava em casa assistindo à cena e apontando para a televisão enquanto os personagens se beijavam. "Senti vontade de falar mais. Esse momento foi TÃO esperado pelo Brasil inteiro, sabe? Mas, ninguém mais esperou tanto esse momento quanto o Kevinho esperou. kelvin quer amar e ser amado, como qualquer um. Kelvin quer casar, quer ter filhos, kelvin quer ser família", iniciou.

"Eu não sou o Kelvin, mas eu sou um Kelvin, e quantos Kelvins existem por aí? Quantos? Quantos Kelvins não apanham na rua por serem quem são? Quantos não são expulsos de suas casas, não são respeitados. Quantos não vivem com medo? Quantos não morrem? Eu perdi as contas de quantos olhares pejorativos e ruins eu recebi ao longo da minha vida, simplesmente por ser um homem gay. E hoje, graças ao Kelvin, eu estou recebendo os olhares do Brasil inteiro. Dessa vez são olhares de carinho, de amor, de acolhimento. O meu trabalho com o pequetito é levar esses mesmos olhares que recebo hoje para TODOS os Kelvins que existem nesse mundo. É AMOR, é só isso. A luta é árdua e está longe de acabar. Mas que passo lindo que demos hoje, eu serei eternamente grato", completou.

"Walcyr Carrasco obrigado por essa oportunidade, sempre! Luiz Rios pela confiança em mim, por permitir tudo isso! Felipe Herzog, kelmiro jamais seria o que é sem você. devo TANTO à você. só nós sabemos as coisas que nos disse no dia dessa cena! te amo! Amaury Lorenzo, eu te amo imensamente. eu sou você e você sou eu do início ao fim. obrigado! obrigado por todo o carinho de todos vocês", finalizou.