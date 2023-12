Kevin e Ramiro se beijam pela primeira vez em Terra e Paixão, da TV Globo - Reprodução/ TV Globo

Kevin e Ramiro se beijam pela primeira vez em Terra e Paixão, da TV GloboReprodução/ TV Globo

Publicado 13/12/2023 07:18

"Eu acho que é um momento que todo mundo estava esperando, e não é um simples beijo, é a coroação de um amor, que estava todo mundo torcendo desde o início e é muito bonito isso", disse Diego em um vídeo para o "Gshow".

O ator também postou no Instagram o momento em que estava em casa assistindo à cena e apontando para a televisão enquanto os personagens se beijavam. "Senti vontade de falar mais. Esse momento foi TÃO esperado pelo Brasil inteiro, sabe? Mas, ninguém mais esperou tanto esse momento quanto o Kevinho esperou. kelvin quer amar e ser amado, como qualquer um. Kelvin quer casar, quer ter filhos, kelvin quer ser família", iniciou.

"Eu não sou o Kelvin, mas eu sou um Kelvin, e quantos Kelvins existem por aí? Quantos? Quantos Kelvins não apanham na rua por serem quem são? Quantos não são expulsos de suas casas, não são respeitados. Quantos não vivem com medo? Quantos não morrem? Eu perdi as contas de quantos olhares pejorativos e ruins eu recebi ao longo da minha vida, simplesmente por ser um homem gay. E hoje, graças ao Kelvin, eu estou recebendo os olhares do Brasil inteiro. Dessa vez são olhares de carinho, de amor, de acolhimento. O meu trabalho com o pequetito é levar esses mesmos olhares que recebo hoje para TODOS os Kelvins que existem nesse mundo. É AMOR, é só isso. A luta é árdua e está longe de acabar. Mas que passo lindo que demos hoje, eu serei eternamente grato", completou.

"@walcyrcarrasco obrigado por essa oportunidade, sempre! @luizhrios pela confiança em mim, por permitir tudo isso! @felipeherzog kelmiro jamais seria o que é sem você. devo TANTO à você. só nós sabemos as coisas que nos disse no dia dessa cena! te amo! @amaurylorenzo eu te amo imensamente. eu sou você e você sou eu do início ao fim. obrigado! obrigado por todo o carinho de todos vocês", finalizou.