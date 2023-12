Palomma Duarte e o marido, Bruno Ferrari - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 08:46 | Atualizado 13/12/2023 08:59

Rio - Palomma Duarte, de 46 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar novos cliques sensuais ao lado do marido, Bruno Ferrari, de 41. O casal de atores, que está em um relacionamento desde 2012, ainda garantiu inúmeros elogios dos fãs com os registros sob o filtro preto e branco, publicados através do Instagram.

Nas imagens, ambos estão aparentemente nus e Bruno aparece sério enquanto Palomma sorri para câmera. "Nos chamam de loucos, num mundo em que os certos fazem bombas", legendou ainda a atriz, citando uma frase do cantor e compositor Bob Marley.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enaltecer os artistas. "Casal mais lindo do Brasil e do mundo", afirmou uma internauta. "Meu celular até caiu no chão com o peso dessa foto", brincou outra. "Que casal! Não sei quem tem mais sorte", opinou uma admiradora. "Amo muito vocês!", escreveu ainda uma usuária.