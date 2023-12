Amaury Lorenzo vive o peão Ramiro na novela Terra e Paixão - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 12/12/2023 10:49 | Atualizado 12/12/2023 11:05

Rio - Amaury Lorenzo, de 38 anos, contou que recebeu ameaças, inclusive de morte, após conquistar o prêmio de "revelação do ano", do "Domingão com Huck", da TV Globo, que vai ao ar no dia 17. É que alguns internautas acreditam que a atriz Clara Moneke, que interpretou Kate em "Vai na Fé", merecia levar o troféu para casa. No Instagram Stories, o ator, que vive Ramiro, em "Terra e Paixão", desabafou.

"Amigos e amigas. Não precisa disso. Estou recebendo ameaças. Uma de morte. Ameaças de fãs de outra artista. Triste. Bem triste. Que Deus possa iluminar vocês", lamentou Amaury, que desativou seu perfil na rede social.

No X, antigo Twitter, nesta terça-feira, Clara se manifestou sobre o assunto. "Acordei agora com um enxurrada de mensagens que me apavoraram. Parem de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele mereceu esse prêmio tanto quanto eu merecia. Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou pra estar onde está assim como eu", iniciou.



"As pessoas que estão o ameaçando não são meus fãs, são criminosos. Peço que cessem agora essa onda de ódio contra uma pessoa que só merece respeito pelo trabalho incrível que vem fazendo a anos e anos", continuou.



"E o pior é que não é sobre mim, ou Amaury, ou premiação nenhuma. A verdade é que uma parte pobre da sociedade não consegue aceitar a vitória de uma pessoa como o Amaury com os traços, a história, a identidade dele. quem odeia o corpo dele também odeia o meu…", finalizou.

