Carmo Dalla VecchiaReprodução / YouTube

Publicado 13/12/2023 10:44 | Atualizado 13/12/2023 10:45

Rio - Carmo Dalla Vecchia, de 52 anos, surpreendeu ao revelar um antigo hábito incomum. O ator, que este ano participou da novela "Amor Perfeito", da TV Globo, contou que possuía a mania de fotografar pessoas mortas e só decidiu parar após o nascimento do filho, Pedro Rafael, de 4 anos.

"Eu tinha uma questão muito forte com a morte. Eu fotografava gente morta. Eu fui para o Nepal para fotografar gente morta porque era uma questão muito grande na minha vida, a questão da finitude, era difícil demais", disse o artista durante o podcast "Theorapia", comandado por Theodoro Cochrane, no YouTube.

Dalla Vecchia ainda relembrou que lidava com inúmeras paranoias e via o próprio corpo como um "esqueleto" que seria "consumido". "Eu acordava para urinar de madrugada, olhava para a minha mão, pensava 'isso é esqueleto, embaixo da terra isso vai ser comido'. Eu pensava demais na morte. Quando o Pedro nasceu, ligou uma chave biológica em mim que disse 'tá tranquilo, tá tudo bem'", disse ele, que também é casado com o autor João Emanuel Carneiro.

O artista ainda ponderou que, além do nascimento do herdeiro, a perda do pai e de amigos próximos fizeram com que ele pudesse adquirir uma nova percepção sobre a morte. Dalla Vecchia, por fim, contou que "plantou" as cinzas do pai e de seus cachorros em uma de suas casas, localizada no bairro de Araras, em Petrópolis, e tornou o local uma espécie de "cemitério" para aqueles que ama.