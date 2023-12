Ana Hickmann e o cachorro, Joaquim - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 09:33 | Atualizado 13/12/2023 10:55

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para relembrar o resgate de um dos seus cachorros, Joaquim, o responsável por defendê-la dos ataques do ex-marido , Alexandre Corrêa. A apresentadora ainda aproveitou para conscientizar os seguidores, através do Instagram, contra o abandono de animais e garantiu elogios dos fãs.

"Quem aqui se lembra do dia em eu resgatei o Joaquim? Nem dá para dizer que esse menino quieto, magrinho e assustado no ponto de ônibus é o mesmo que vive feliz aqui em casa", iniciou a loira ao compartilhar um vídeo de vários momentos da evolução do bichinho.

"Dezembro é o mês da conscientização contra o abandono de animais e eu vim aqui fazer um apelo para que todos cuidem e protejam os bichinhos, principalmente nessa época do ano em que, infelizmente, o abandono aumenta muito", ponderou a apresentadora.

"O resgate e o primeiro atendimento veterinário podem salvar a vida dele, assim como aconteceu com o Joaquim", indicou Ana que, no vídeo, ainda conta que se apaixonou por Joaquim à primeira vista.

"Essa carinha estava no ponto de ônibus, abandonado, assustado, na beira da rodovia, com fome e ficou ali, esperando que alguém pudesse ajudá-lo. Meu coração falou mais alto e eu não pensei duas vezes e trouxe ele comigo", relembrou ela, que também já havia resgatado outros bichinhos antes do cachorro.

Defesa contra ex-marido

A informação de que Joaquim teria feito a defesa de Ana Hickmann em meio à briga com Alexandre Corrêa foi revelada pela própria apresentadora durante sua entrevista ao programa "Domingo Espetacular" , da Record TV. Na ocasião, a loira explicou que o cãozinho, resgatado por ela contra a vontade do ex-marido, avançou no empresário, permitindo com que ela conseguisse se trancar em um dos cômodos da residência e defender-se das agressões físicas.