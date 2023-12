Solange Couto sensualiza em ensaio publicado no Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 14:14

Rio - Solange Couto postou uma sequência de fotos de pijaminha preto em clima de ensaio sensual e refletiu na legenda sobre o passar dos anos.

"A idade não me limita! A maturidade me deixou mais segura, livre, corajosa e “um pouco abusada”! Risos", disse atriz de 67 anos, nesta quarta-feira, 13, no Instagram.

"Podia ter uma marca de vinho chamada “Solange Couto” heim!", sugeriu um seguidor.

"Verdade! Está linda e abusada . Porque podemos tudo e sem medo", disse outra seguidora. "A Eterna Mulata Sargentelli, tãoo linda... dentro e fora ....Grande atriz", comentou uma fã.

Solange Couto fala sobre diminuição de trabalho na maturidade

Em um vídeo postado nos stories, Solange falou sobre a redução de oportunidade de trabalhos para atores na maturidade.

"A nossa idade não determina quem somos e muito menos o que podemos ou não fazer. Vocês conhecem um pouco da minha trajetória. Foram novelas, filmes, séries, programas de TV. Tudo o que vocês puderam acompanhar através dessa telinha mágica chamada televisão. Aprendi na caminhada que todos somos feitos de experiências, aprendizados e descobertas", disse ela.

"Com o passar dos anos a maturidade chega. E qualquer um da minha classe profissional fica temoroso e preocupado com a diminuição do volume de trabalho e oportunidades. Construímos tanto. Pavimentos uma estrada linda que há de ser percorrida pela geração dos atores mais jovens. E vão percorrer lindamente", completou.

Ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram, Solange foi questionada sobre quando voltará às novelas.

"Essa é uma pergunta que não sei responder. Para eu fazer novela tenho que ser convidada ou pelo autor ou pelo diretor ou pelo produtor de elenco. Se não me convidam, não tenho como fazer", explicou.