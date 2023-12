Igor Cosso passa por cirurgia de desvio de septo e mostra recuperação - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 14:44

Rio - O ator Igor Cosso, de 32 anos, atualizou as redes sociais, nesta quarta-feira (13), com um relato sobre a cirurgia para tratar um desvio de septo nasal a que foi submetido. O artista compartilhou uma sequência em que mostrou o rosto com curativos e detalhou os motivos que o levaram a passar pelo procedimento, além de falar sobre a recuperação.

"Respirar 100% é gostoso demais! Há muitos anos eu fui no otorrino e soube que tinha um desvio de septo nasal - a maioria das pessoas tem, algumas mais - e que isso me fazia respirar menos gerando uma série de sinusites, sono ruim, menos disposição e fôlego", começou o galã, conhecido por atuar em novelas como "Os Dez Mandamentos" (2015), na RecordTV, e "Salve-se Quem Puder" (2020), na TV Globo.

Igor explicou que passou pela operação no fim de novembro e ainda aproveitou a ocasião para tratar uma ptose palpebral do olho esquerdo. Na sequência, o ator abriu o jogo sobre o pós-cirúrgico: "A recuperação do septo é chata porque você fica obstruído 7 dias, mas passou e já até voltei para as atividades físicas. Muito agradecido aos excelentes profissionais que cuidaram tão bem de mim. Estou muito feliz e falo sem exagero: respirar assim já mudou a minha vida", finalizou.

