Lua, Viih Tube e Eliezer Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 16:50

Rio - Eliezer, de 33 anos, falou nesta quarta-feira (13), no Stories do Instagram, que tem dificuldades de levar Viih Tube para sair. O ex-BBB revelou que desde que tiveram Lua Di Felice, a youtuber não tem vontade de fazer passeios.

Ao ser questionado por um internauta o motivo deles não irem mais a eventos, Eli respondeu: "O problema não é nem o convite. Na maioria ele existe. O problema é tirar a gente de casa. Eu ainda animo sair com mais facilidade, mas tirar a dona Vitória Tube de casa, só pela misericórdia".

O influenciador relembrou uma história do casal. "Quando completamos 1 ano juntos, queria fazer uma surpresa. Reservei um motel maravilhoso, um restaurante e adivinha... Ela não saiu de casa. Tentei de tudo, todas as desculpas, todas as chantagens possíveis e ela não saiu de casa. No final, fiquei puto da vida, falei qual era a surpresa e deitei para dormir".



Mais cedo, Viih contou em seu Instagram o motivo de não ter ido ao TikTok Awards, na terça-feira (12). Ela falou que tinha se preparado para ir ao prêmio, mas a filha está doente. "Lua ficou meio gripadinha. No desespero de uma mãe de primeira viagem, já fico com medo de virar bronquiolite, piorar... chamei fisioterapia respiratória, o que foi ótimo, limpou tudo dela. Quis ficar com a minha filha, estava com saudade dela. Estava com a agenda de trabalho muito cheia. Sabe quando você não quer desgrudar?", disse.



"Nesse momento, não me senti à vontade para ir. Tinha visto roupa, tudo. Mãe é isso, tem dia que vai dar, tem dia que não vai dar", concluiu.