Stenio Garcia - Reprodução/Instagram

Stenio GarciaReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 15:16

Rio - Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado, nesta quarta-feira (6), no Hospital Vitória, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após ter um mal-estar em casa. A informação foi confirmada ao DIA pela assessoria de imprensa do ator, que informou que o artista foi socorrido pela mulher, Marilene Saade. Por volta das 17h50, foi divulgado um novo comunicado avisando que Stenio já recebeu a alta hospitalar e seguirá em repouso.

fotogaleria

De acordo com a doutora Priscila Sobral, médica da família, Stenio apresentou "um quadro de vômitos e dor abdominal". O ator passou por uma bateria de exames, com resultados positivos, mas que sugerem um diagnóstico de gastroenterite aguda viral.

Acompanhando o marido no hospital, Marilene contou ao site 'R7' que o ator não comeu "nada de errado" recentemente e o mal-estar veio de repente: "Foi do nada. Ontem estava ótimo, foi à academia", explicou Marilene.

Em julho deste ano, Stenio Garcia foi internado com um quadro de septicemia aguda, infecção no sangue causada por uma bactéria, após dar entrada no Hospital Samaritano, na Barra, Zona Oeste do Rio, com fortes dores nas pernas. O ator passou quase uma semana hospitalizado, até receber alta para seguir com o tratamento em casa.