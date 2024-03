Bruno Fagundes e o namorado, Igor Fernandez - Araujo / Agnews

Bruno Fagundes e o namorado, Igor FernandezAraujo / Agnews

Publicado 09/03/2024 10:01

Rio - Bruno Fagundes, de 34 anos, e o namorado, Igor Fernandez, marcaram presença na estreia do espetáculo "Todas as Coisas Maravilhosas", estrelado Kiko Mascarenhas, no Teatro Tucarena, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Em rara aparição, os atores mostraram muita simpatia e posaram juntinhos para fotos. Na ocasião, eles também receberam o carinho de Kiko.

fotogaleria

Gabriel Braga Nunes, Paulo Gorgulho, Eucir De Souza e Cláudia Missura também prestigiaram o a peça, que conta a história de menino que descobre que a mãe sofre de depressão e faz listas de coisas maravilhosas que podem fazê-la recuperar a vontade de viver.