Andressa UrachReprodução do Instagram

Publicado 09/03/2024 13:02 | Atualizado 09/03/2024 13:19

Rio - Andressa Urach, de 36 anos, anunciou, através do Instagram, seu retorno ao Miss Bumbum, concurso que ganhou notoriedade. A modelo contou aos fãs que será a apresentadora do evento na edição deste ano.

"Vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda hoje? Pois é, eu vou e muito! Estou de volta ao Miss Bumbum Brasil. Eu estou à frente do concurso neste ano, sou a apresentadora. Vamos escolher juntos a Miss Bumbum 2024. Você quer ficar famosa? Então essa é a sua oportunidade. As vagas estão abertas e você já pode fazer inscrição", disse Andressa no vídeo postado no perfil do concurso.

Atualmente, Urach produz conteúdo adulto para plataformas online. Recentemente, ela celebrou um mês de namoro com o ator pornô Lucas Ferraz. "Amor ao primeiro beijo, primeiro toque e primeiro olhar… Hoje completamos um mês que nos conhecemos! Você chegou como um furacão e roubou meu coração. Eu estou amando te amar!", escreveu.