Aline Campos assume namoro com Felipe Von Borstel - Reprodução / Instagram

Aline Campos assume namoro com Felipe Von Borstel Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2024 16:43

Rio - Aline Campos, de 36 anos, revelou nesta segunda-feira (15), que está namorando com o modelo Felipe Von Borstel. Através do Stories no Instagram, a modelo oficializou o romance e posou ao lado do amado em Fernando de Noronha, onde estão aproveitando as férias.