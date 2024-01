Diogo Nogueira e Paolla Oliveira curtem passeio de barco - Reprodução

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira curtem passeio de barcoReprodução

Publicado 15/01/2024 19:55

Rio - Diogo Nogueira compartilhou, nesta segunda-feira (15), registros de seu passeio de barco ao lado de Paolla Oliveira. Em seu Instagram, o cantor publicou um vídeo em clima de romance com a amada enquanto aproveitavam o dia de sol.

"Coisa boa curtir praia e sol, ainda mais com essa galera especial", escreveu Diogo na legenda da publicação, onde Paolla aparece de biquíni e aproveita para dar um beijo no namorado. O casal também estava na companhia de amigos.

Nos comentários, os fãs não deixaram de elogiar o casal. "Maravilhosos", escreveu um internauta. "Lindos demais", disse outro.

Confira:

No domingo (14), Paolla foi entrevistada no "Fantástico", da TV Globo, e falou sobre as duras críticas que recebe sobre seu corpo nas redes sociais . "Eu respondo, eu argumento, eu faço vídeos. Eu me sinto corajosa de estar fazendo isso. Do alto do meu privilégio, uma mulher branca padrão, bem sucedida, eu estou falando: eles não me não me deixam em paz", disse.

Questionada se as críticas a abalam, a atriz contou que houve um momento em que ela já se importou com os comentários maldosos. "Já me maltratou muito, não queria ver. Eu tinha ataque cardíaco, suava de nervoso de ver uma foto horrível, de ver um braço coisado que não era o que tinha que ser. Então, assim, é uma coisa horrorosa. Eu não acordei um dia e falei assim: 'A minha pauta da vida vai ser corpo', do nada. Eu fui provocada, estou sendo provocada há anos. Assim, eu imagino que várias mulheres que estão assistindo agora vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala. O estar mais confortável me faz ter mais vontade de falar, de querer subverter os lugares que eu mesma já ocupei, sabe?".

"Eu acho que tudo o que a gente está falando aqui é sobre liberdade, sabia? Liberdade de ter o corpo que eu quiser, de sair do jeito que eu quiser. Se eu puder estar no carnaval, mas sem ter tanta preocupação, eu vou estar mais feliz", finalizou a atriz.