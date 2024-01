Gustavo Mioto se pronuncia sobre fim da relação com Ana Castela - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 15:19 | Atualizado 15/01/2024 15:21

Rio - Depois de anunciado o término dos cantores Gustavo Mioto e Ana Castela, o sertanejo usou suas redes para revelar o motivo da separação. Nesta segunda-feira (15), o artista compartilhou um desabafo sobre o fim do relacionamento e agradeceu aos fãs que sempre torceram pela felicidade do casal.



"Oi, galera. Eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos [da última vez], tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso. Obrigado pelo carinho com a gente e isso é tudo o que vou falar sobre o assunto. Amigos jornalistas que sempre foram incriveis comigo e que torceram ou não pelo relacionamento, peço de coração que respeitem esse momento", escreveu Gustavo em seus stories do Instagram.

Horas mais cedo, a "boiadeira" pegou seguidores de surpresa quando divulgou que o ex-casal tinha terminado mesmo após terem reatado o namoro em outubro do ano passado. "Antes que saiam falando por aí: não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim; apenas não estamos no mesmo momento. O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer", avisou a sertaneja em seu perfil oficial.



Não demorou para que outros usuários da plataforma fossem comentar sobre o posicionamento do compositor: "Que sejam felizes independente de suas escolhas", desejou uma internauta. "Tira casaco, bota casaco. Dessa novela já vimos", caçoou outro. "Pelo visto não vamos ter eles casando na igreja... Ana e Gu são uns queridos, sucesso e felicidades aos dois!", disse uma terceira. "Melhor terminarem logo, se não vai ficar naquela palhaçada de vai e volta igual a Maiara e o Fernando", reclamou mais uma.