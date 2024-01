MC Daniel - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2024 09:16 | Atualizado 15/01/2024 09:21

Rio - MC Daniel usou as redes sociais, na tarde de domingo, para enaltecer a própria aparência. O cantor, de 25 anos, publicou alguns stories no Instagram, em que aparece arrumado para os "Ensaios da Anitta", em Fortaleza, no Ceará, e aproveitou para destacar os atributos físicos que mais gosta em si mesmo.

"Mano, eu estou bonito. Não tem como mais falar que sou feio", iniciou o funkeiro, admirando-se na câmera do celular. "É um brinco, tem uma tatuagem, tem um estilo, um sorriso, uma boca maneira, uma barba, um rosto barroco e másculo...", elencou o cantor, que ainda alegou ser "gostoso e engraçado".

Na noite de sábado, MC Daniel também participou do show de Carnaval da Poderosa, realizado em Brasília. Na ocasião, o artista contou que recebeu um convite de Anitta para seguir em seu jatinho rumo à capital do Ceará.

"Ué, gente, o que aconteceu? Você gostou tanto do ensaio que vai para Fortaleza?", perguntou a cantora, bem-humorada. "Ah, recebi o convite", respondeu, brincalhão, o ex-namorado de Mel Maia.