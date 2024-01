Claudia Raia e a filha, Sophia - Reprodução / Instagram

15/01/2024

Rio - Claudia Raia, de 57 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para celebrar o aniversário de 21 anos da filha, Sophia, fruto de seu antigo casamento com Edson Celulari, de 65. A atriz aproveitou para compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais com a herdeira e ainda refletiu, através do Instagram, sobre a nova idade da jovem.

"Os 21 anos correspondem a um segundo nascimento. Só que diferente do nascimento físico, vemos um nascimento espiritual, que é o desabrochar de uma consciência de si mesmo", iniciou a artista, que ainda é mãe de Enzo Celulari, de 26 e Luca, de 11 meses.

"É quando a gente entende que precisa deixar muitas coisas de lado para aprender a sobreviver ao mundo. Aprende a cair e, em vez de desistir, ergue a cabeça e tenta de novo. A menina ingênua de antes vira uma mulher inteligente. Aprende com os desamores a conquistar amores e a se amar acima de tudo, sem deixar nada acabar com seu amor próprio. Aprende que nada na vida é fácil e que ninguém nesse mundo tem direito de destruir sua autoestima", ponderou a atriz.

"Filhota, minha menina luz, te desejo aventuras pelo caminho e sabedoria para escutar seu coração, quando precisar tomar grandes decisões... Corra riscos, mas com atenção! Feliz aniversário, 'Fifi'! Minha eterna menina luz, que hoje se torna uma grande mulher! Te amo!", finalizou Claudia, que no domingo ainda participou do programa "Domingão", da TV Globo.

Em seu perfil, Enzo Celulari também aproveitou para se declarar à irmã mais nova. "Hoje o dia é todinho dela. A mais elegante, a mais linda! Que você continue nos encantando com toda a sua simpatia, delicadeza e sabedoria, 'Sosô'", elogiou o empresário.

"Te amo desde sempre e não largo por nada! Que o seu novo ciclo seja tão maravilhoso quanto você. Te admiro demais. Obrigada por ter me escolhido como irmão. Eu te amo outro nível", concluiu ele através dos stories do Instagram.