Claudia Raia e Mauricio Meirelles participam do Domingão - Paulo Belote / TV Globo

Claudia Raia e Mauricio Meirelles participam do DomingãoPaulo Belote / TV Globo

Publicado 13/01/2024 12:18

Rio - Claudia Raia e Mauricio Meirelles vão marcar presença no "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo. Na atração, os artistas vão participar do quadro "Acredite em Quem Quiser". Ao lado de Dona Déa, Lívia Andrade e padre Fábio de Melo, eles vão tentar descobrir quem está falando a verdade e é o dono de uma história inusitada e curiosa na brincadeira.

fotogaleria

Luciano Huck também recebe o cantor Daniel no palco. O artista vai animar a plateia com seus maiores sucessos, além de bater um papo com o apresentador. A atração deste domingo ainda conta com uma nova disputa no "The Wall". Dessa vez, quem encara o desafio contra a parede é o casal Maria Ângela e João, do Rio de Janeiro.