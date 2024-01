Com biquíni minúsculo, Deborah Secco curte dia nublado na praia

Rio - A atriz Deborah Secco, de 44 anos, aproveitou uma folguinha das gravações da novela "Elas por Elas", da TV Globo, para curtir uma praia. Mesmo com o tempo chuvoso, a artista esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde exibiu seu corpão escultural com um minúsculo biquíni rosa.

