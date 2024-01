Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, revela que pai está em clínica após alta da UTI - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2024 21:51 | Atualizado 15/01/2024 21:55

Rio - Isabella Aglio, filha de Mingau, da banda Ultraje a Rigor, contou nesta segunda-feira (15), através das redes sociais, que o pai está internado em uma clínica após receber alta na UTI no dia 8 de janeiro . Rinaldo Oliveira Amaral, de 56 anos, está se recuperando do tiro que levou na cabeça em setembro , durante uma viagem a Paraty, no Rio de Janeiro.