Eduardo Sterblitch recebe homenagens ao completar 37 anos Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2024 21:10

Rio - Eduardo Sterblitch completa 37 anos nesta segunda-feira (15). O comediante recebeu homenagens nas redes sociais da mulher, a atriz Louise D'Tuani e de amigos famosos.

Tata Werneck compartilhou um trecho da série "Shippados", que ambos protagonizaram em 2019. "Eu amo a Eduzona. Hoje é aniversário dela. E ele é um gênio no que quer que se proponha a fazer: improvisar, atuar e ser amigo. Como vizinho tenho ressalvas. Chega atrasado tendo só que atravessar a rua. Mas aí anima o ambiente e faz o dia de todo mundo feliz. Que o mundo esteja preparado pra tudo que você tem para dar. Te amo!", escreveu.Louise D'Tuani, mulher de Eduardo, publicou um vídeo com momentos felizes ao lado do marido. "Meu amor, que privilégio é poder caminhar ao seu lado. Diante desse mundo louco e gigante poder estar junto e construir esse amor tão forte. Tão bonito. Me sinto segura. Obrigada pela parceria, pela escuta, pelas tentativas e pelos erros. Vamos nos reinventar todos os dias. Por mais muitos anos. Todos. Você me traz certeza. Eu te amo. Te celebro. Feliz dia. Feliz vida meu grande amor".Sabrina Sato também postou uma foto ao lado do ator no Stories e se declarou: “Feliz aniversário nosso maravilhoso Eduardo Sterblitch! Comemore muito meu amigo querido”.Fátima Bernardes, Fernanda Lima, Grazi Massafera, Luis Lobianco, Renata Gaspar e Fernanda Paes Leme foram alguns dos famosos que também parabenizaram o ator através dos comentários de um post que ele fez no Instagram.