MC Daniel compartilha uma série de fotos com AnittaReprodução

Publicado 15/01/2024 17:56

Rio - MC Daniel compartilhou, no último domingo (14), uma série de fotos ao lado de Anitta após participar de um show de Carnaval da cantora. Na legenda da publicação, o cantor divertiu os seguidores ao pedir para que não "shipassem" os dois.

"Proibido shippar", escreveu MC Daniel, seguido de um emoji de risada. Nos comentários, famosos e anônimos brincaram com a situação. "A pergunta que fica: O que tem tatuado no c* da Anitta?", questionou Pocah, fazendo referência à música de Daniel que fala sobre a polêmica tatuagem da Poderosa.

Apesar do pedido, um fã avisou: "Já shippando". "Seria tudo", afirmou uma seguidora sobre o possível casal.

Confira:

"Ué, gente, o que aconteceu? Você gostou tanto do ensaio que vai para Fortaleza?", perguntou Anitta. "Ah, recebi o convite", respondeu Daniel. "E onde está sua mala? Você deixou tudo aí?", questionou a "Girl From Rio", aos risos. Logo, cantor mostrou um cachorrinho de pelúcia, como se fosse o único item que carregava na viagem. "Tô vivendo a vida no limite, tá ligado?", declarou Daniel.