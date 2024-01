Claudia Raia comemora primeiros passos do filho Lucca, de 11 meses - Reprodução

Publicado 15/01/2024 22:52

Rio - Claudia Raia utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para celebrar os primeiros passos do filho mais novo, Luca, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello. Em seu Instagram, a atriz não conteve a emoção ao compartilhar a novidade.

fotogaleria

"Estamos emocionados! No dia dos 21 anos da Soso, o Luquinho andou!", comemorou a atriz. Em seguida, ela mostrou o pequeno andando sozinho.