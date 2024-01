José Roberto Burnier retorna ao 'SP2' após sofrer infarto - TV Globo

Publicado 15/01/2024 20:22

Rio - José Roberto Burnier, de 63 anos, voltou ao "SP2", telejornal local de São Paulo, da TV Globo, nesta segunda-feira (15) e quebrou o protocolo já na abertura do jornal ao agradecer a todos que torceram pela sua recuperação após sofrer, em dezembro, um infarto agudo do miocárdio e se submeter a uma angioplastia.

"Antes de iniciar as notícias do dia, quero dizer que estou muito feliz por estar de volta. Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Vida que segue", declarou Burnier na abertura do jornal.No último domingo (14), o jornalista comemorou o retorno ao jornal. "Vou recuperando pouco a pouco a vida normal. Estou aqui com a cachorrada, estamos aqui passeando um pouquinho. Espero que vocês tenham um domingo excelente. Amanhã estaremos juntos no noticiário acompanhando tudo o que acontece na grande São Paulo e no Estado, também. Até amanhã".