Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 18:36

Rio - Andressa Urach afirmou por meio das redes sociais que não aceitaria namorar um colega de profissão - outro criador de conteúdo adulto.

"Eu não sei se eu me casaria com uma pessoa que seja criador de conteúdo, porque eu sou o tipo de pessoa que não conseguiria dividir a pessoa com quem eu estou, entende?", disse ela.

Em seguida, mencionou não conseguiria sequer se apaixonar por um criador de conteúdo adulto "justamente porque ele também se relaciona com outras pessoas". Andressa vê a si mesma como ciumenta.