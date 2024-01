Saulo Poncio parabeniza Gabi Brandt no seu aniversário - Reprodução / Instagram

Saulo Poncio parabeniza Gabi Brandt no seu aniversário Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2024 17:10 | Atualizado 15/01/2024 17:13

Rio - Saulo Poncio, de 28 anos, fez uma publicação no Stories do seu Instagram nesta segunda-feira (15), para desejar feliz aniversário para sua ex-mulher Gabi Brandt, que está completando 28 anos. Na homenagem, ele deixou uma provocação para a influenciadora, dizendo que ela não deu parabéns para ele no seu aniversário.