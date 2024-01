Bruna Marquezine mostra novo passaporte italiano - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 19:36

Rio - A atriz Bruna Marquezine, de 28 anos, compartilhou que conseguiu tirar sua cidadania italiana nesta segunda-feira (15). Em seus stories do Instagram, a artista exibiu seu novo passaporte e fez até uma brincadeira usando a música 'Per Amore', da cantora Zizi Possi.

"Siri, toca 'Per Amore' na voz da Susana Vieira", escreveu a influencer, fazendo referência também à Siri, a assistente digital que ajuda os usuários de Iphone. A faixa que a modelo menciona foi bastante popular no Brasil em 2010, como trilha da novela 'Por Amor', de Manuel Carlos. Na época, a atriz Susana Vieira chegou até a cantar sua própria versão do hit ao vivo no 'Domingão do Faustão'.A dupla cidadania garante que Bruna tenha os mesmos direitos e deveres que um cidadão europeu, podendo inclusive transitar livremente pelos 27 territórios que compõem a União Europeia. A vantagem é especialmente interessante para a atriz neste momento de sua carreira, já que ela recentemente fez sua estreia em Hollywood com o filme 'Besouro Azul'.