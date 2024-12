Ronaldinho Gaúcho e Galvão Bueno durante show do É o Tchan - Reprodução de vídeo

Publicado 31/12/2024 12:11

Rio - Ronaldinho Gaúcho, de 44 anos, e Galvão Bueno, de 74, se divertiram no show do É o Tchan em Pernambuco, na noite desta segunda-feira (30).Os dois dançaram a música "Sequência de Jogadinha" e empolgaram o público.

No palco, eles também trocaram declarações. "É o grande bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Um dia me veio uma coisa na cabeça no primeiro jogo dele seleção brasileira. Vocês devem lembrar alguém dizer assim: 'olha o que ele fez, olha o que ele fez'. Você é o máximo", disse Galvão.

"Esse é o cara que me apadrinhou. Não preciso dizer quem era o outro Ronaldo, porque o fenômeno é o fenômeno. Ele (Galvão) me apadrinho dizendo que eu ia ser o Ronaldinho Gaúcho e até hoje o mundo me chama de Ronaldinho Gaúcho", afirmou o craque.