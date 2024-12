Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Publicado 31/12/2024 10:40

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, curtiu um dia de praia com o namorado, Diogo Nogueira, de 43, nesta segunda-feira (30). De biquíni vermelho, a atriz renovou o bronzeado, exibiu o corpo escultural e se divertiu nas areias do local. Ela ainda trocou alguns chamegos com o cantor.

Paolla compartilhou alguns cliques do momento de lazer no Instagram. "Pausa porque o ano promete", escreveu ela na legenda. A artista ganhou vários elogios nos comentários da publicação. "Perfeita", elogiou Tatá Werneck. "Linda demais", disse Cristiana Oliveira. "Perfeita", afirmou um internauta. "Meta 2025 (ou da vida): ter o corpo da Paola", comentou outro.