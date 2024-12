Idris Elba e mulher, Sabrina Dhowre Elba, em um quiosque na Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani/ AgNews

Publicado 31/12/2024 08:29 | Atualizado 31/12/2024 08:29

Rio - O ator inglês Idris Elba, de 52 anos, está em solo carioca com a mulher, a modelo Sabrina Dhowre Elba. Casados desde 2019, os dois estiveram em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (30). No local, o casal colocou o papo em dia e o ator se refrescou com uma bebida, com bastante gelo.

Conhecido por trabalhos nas séries "The Wire" (2002-2004), "Luther" (2010-2019) e em filmes como "Thor" (2011), "Mandela: Um Caminho para a Liberdade" (2013) e "A Montanha Entre Nós" (2017), o artista foi tietado por fãs da região, demonstrou simpatia e posou para algumas fotos com os admiradores.