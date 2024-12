Ivete Sangalo durante gravação de EP no Farol da Barra - Reprodução do Instagram

Ivete Sangalo durante gravação de EP no Farol da BarraReprodução do Instagram

Publicado 31/12/2024 07:55

Rio - Ivete Sangalo, de 52 anos, gravou o novo EP, intitulado "O Verão Bateu em Minha Porta", no Farol da Barra, em Salvador, nesta segunda-feira (30), e empolgou o público. Para a ocasião, a cantora apostou em um look bem colorido. Como de costume, a artista cantou, dançou, pulou e deu um show de simpatia. Em um momento da apresentação, ela chegou a ir 'pra galera'.

fotogaleria

A cantora e ministra da cultura Margareth Menezes fez uma participação especial no projeto, na música "Deixa Merecer". O EP, que será lançado no ano que vem, ainda tem outras três canções inéditas, "Energia de Gostosa", "Tum Tum Tum" e "Verão Salvador".

Marido de Ivete, Daniel Cady, de 39 anos, e as filhas gêmeas do casal, Marina e Helena, de 6, acompanharam a gravação da plateia. As pequenas, inclusive, se divertiram bastante. Os dois também dão papais de Marcelo, de 15 anos.









Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Veveta (@ivetesangalo)