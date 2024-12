Gracyanne Barbosa - Divulgação

Gracyanne BarbosaDivulgação

Publicado 31/12/2024 05:00

Rio - A escolha da calcinha para usar na virada do ano é uma tarefa importante, já que, de acordo com a superstição, a tonalidade da íntima peça pode influenciar em seus desejos para 2025, como atrair dinheiro, amor, prosperidade, tranquilidade. Ao Meia Hora, compartilham suas preferências e os motivos por trás delas. Confira abaixo!

Gracyanne Barbosa (influenciadora digital e musa fitness): "Eu escolhi usar lingerie rosa na virada do ano, porque simboliza o amor-próprio e a empatia, coisas essenciais para viver com mais leveza e felicidade. Para mim, vestir rosa é uma forma de começar o ano com o coração aberto, cheia de esperança e pronta para receber boas energias, fortalecer laços e, acima de tudo, amar mais — a mim mesma e ao mundo ao meu redor".

Renata Frisson, a Mulher Melão (influenciadora digital e cantora): "Escolho usar lingerie branca, para mim, ela simboliza mais do que uma tradição, é uma forma de conectar meu desejo de paz, equilíbrio e renovação com a energia de um novo começo. O branco representa pureza e harmonia, e vestir essa cor tão especial é como enviar um sinal ao universo de que estou pronta para receber serenidade e boas vibrações no ano que chega".

Vanessa Ataides, a Mulher Tanajura (modelo e fisiculturista): "Vou passar com lingerie vermelha. Quero encontrar um novo amor, a tampa da minha panela (risos). É ótimo. Além de amor, essa cor também oferece energia e movimento o ano inteiro para quem passa com ela".

Dillyene (cantora e influenciadora digital): "Vou usar uma calcinha preta. Sempre existiu esse preconceito, as pessoas atribuem o preto ao luto aqui no Brasil, mas na verdade é para afastar o mal olhado".

Elisa Ponte (influenciadora digital): "Minha escolha é o rosa pink. Essa cor está associada ao amor, à felicidade e aos relacionamentos afetivos. É uma ótima opção para quem deseja um ano com mais amor e harmonia, prosperidade e riqueza".