Anitta, Gusttavo Lima e Ludmilla; saiba como será 2025 dos famososReprodução/Instagram

Publicado 31/12/2024 05:00

Rio - Com a proximidade do ano novo, os planos para começar tudo diferente - e melhor - estão a todo vapor. A taróloga Mística Rodrigues declara que 2025 tem influência do número 9 e é regido pelo planeta Júpiter, onde favorece em especial os signos de peixes e sagitário.

"Teremos muita prosperidade, é um ano de expansão, grandiosidade, mas devemos tomar cuidado com o ego. Não exagerem, não façam nada para aparecer, mostrar status, porque o passo maior que a perna, poderá trazer prejuízos", alerta.

O período é de leveza diante das guerras que aconteceram em 2024. "Mas também ocorrerão ataques, julgamentos e assuntos sérios onde haverá debates destrutivos. É um ano muito bom para a espiritualidade, um ano de reflexão, autoconhecimento e novas oportunidades", afirma.

Contudo, o próximo ano será de dificuldades na política, nas religiões e favorável para a tecnologia. Ela também diz que 2025 será um ano de "justiça". "2025 vem também sendo regido por lans e Xangô. As cores vermelha, dourado, branco, são muito propícias para o novo ano. Ano de justiça, limpeza, muita ventania, trovoadas, e confusão".

Na virada de 2024 para 2025, a taróloga aconselha comer lentilha na virada do ano! "Tenham 3 folhas de louro na mão direita e após a meia-noite, guardem na carteira e só troquem no ano seguinte". Está em dúvida de que cor passar a virada? Amarelo-ouro é a recomendada!

Mas o que será que o próximo ano reserva para as celebridades? A Mística Rodrigues responde abaixo:

Ana Maria Braga: "2025 será um ano de expansão, novos projetos, muito romance, se permitindo cada vez mais ser feliz. Sempre de olho na saúde, principalmente na área da imunidade".



Anitta: "Viverá mais para o lado pessoal, com novas descobertas, principalmente voltada para o autoconhecimento. Vai se permitir se aprofundar mais na espiritualidade. Será o ano pessoal dela, para o amor, família, veremos uma Anitta renovada!"



Faustão: "Deve continuar se cuidando, a saúde está em primeiro lugar. Ainda é cedo para pensar em algum projeto na TV".

Gusttavo Lima: "Fará muitos shows e viagens. A saúde está em bom aspecto e família também. Porém, vejo uma expansão de novos negócios".



Ludmilla: "Terá novos desafios com maternidade, será um momento de cumplicidade, reconexão, amadurecimento e com novos desafios profissionais".

Lula: "Em 2025, o presidente Lula ainda enfrentará problemas de saúde, por isso é necessário se resguardar e cuidar mais de sua espiritualidade. Ele deve tomar cuidado com golpes, aumentar sua segurança e ficar de olhos atentos o tempo todo".

Sabrina Sato: "Vejo maternidade no ar. Sabrina tem uma energia maravilhosa e está feliz, apaixonada. Merece muito essa surpresa que virá em 2025. Ela é esforçada, focada, um brilho que é só dela".

Viih Tube: "Vai precisar se renovar, acredito que ela deva "sumir" um pouquinho para poupar mais ela e a família. Será necessária essa reflexão para que ela possa administrar melhor tudo em torno dela. O segundo semestre será mais ágil, com novos trabalhos e parcerias".

Virginia Fonseca: "Ela é poderosa, magnífica, uma pessoa de coração gigante. Ela não para. Vai continuar crescendo, aumentando seu patrimônio e vai, sim, investir em novas marcas. Vai curtir os filhos, marido, família e ajudar muitas outras pessoas".