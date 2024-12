Beatriz Reis - Reprodução/Instagram

Beatriz Reis Reprodução/Instagram

Publicado 31/12/2024 09:43

Rio - Beatriz Reis, de 24 anos, falou sobre a troca de farpas que teve com Kleber Bambam, de 46, em um aeroporto, depois da gravação do especial Bodas de Prata do "Big Brother Brasil" , durante uma coletiva de imprensa no Festival da Virada Salvador, nesta segunda-feira (30). A ex-BBB disse que não entendeu o que aconteceu e nem deu importância para o caso.

"Olha gente, nem eu entendi. Na verdade, Eu saí andando, estava preocupada com o voo, no aeroporto estava chovendo, estava aquela confusão de cancela voo e eu não entendi nada e só saí andando. Eu sou muito focada nas minhas coisas, nada que não tenha importância e relevância eu não paro para dar ibope e tentar entender o que aconteceu. Eu pensei assim, 'ai não entendi, não tem importância'", declarou ela, que integra o time de apresentadores do "BBB 25".

No evento, Bia do Brás curtiu o show de Tony Salles e se divertiu ao lado da mulher do cantor, Scheila Carvalho. "Ê, minha Bahia, sua danada. Curtindo o show desse amigo querido, Tony Salles, ao lado da nossa maravilhosa Scheila Carvalho. Estou recuperado até agora. Energia boa", escreveu ela no Instagram.