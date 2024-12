Angélica, Luciano Huck, Nattan e Rafa Kalimann - Reprodução do Instagram

Angélica, Luciano Huck, Nattan e Rafa KalimannReprodução do Instagram

Publicado 31/12/2024 09:06 | Atualizado 31/12/2024 09:07

Rio - Nattan e Rafa Kalimann encontraram Angélica e Luciano Huck, em Carneiros, Pernambuco, nesta segunda-feira (30). Um registro do momento foi publicado pelo cantor, considerado o novo fenômeno do forró, no Instagram.

"Com amigos em Carneiros", escreveu ele na legenda. O apresentador do "Domingão com Huck", da TV Globo, compartilhou o clique em sua rede social. "Uma delícia estar com vocês, queridos", declarou.

Recentemente, Nattanzinho surpreendeu Rafa com um flores durante um show em Maceió. Apaixonado, o artista ainda deu um beijinho na amada.

O casal assumiu o relacionamento no dia 17 de dezembro e passou o Natal juntinho. Os rumores de um romance entre Rafa Kalimann e Nattan começaram no início de dezembro, poucos dias após o término da apresentadora com Allan Souza Lima, em novembro.