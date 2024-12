Maisa Silva e Luan Santana - Reprodução do X

Publicado 31/12/2024 11:10

Rio - Maisa Silva, de 22 anos, curtiu o show de Luan Santana, de 33, no Réveillon Amoré, em Pernambuco, na segunda-feira (30). Fã assumida do sertanejo, a atriz, que interpreta Bia em "Garota do Momento", compartilhou com os fãs o encontro que teve com o artista nos bastidores da apresentação.

"Eu nunca consigo disfarçar!!! Te amo tanto, Luan Santana. Encerrando 2024 da melhor maneira", escreveu a artista no X, antigo Twitter. Já no Instagram, ela escreveu: "Eu e o pai da Serena".

eu nunca consigo disfarçar!!! te amo tanto @luansantana

encerrando 2024 da melhor maneira pic.twitter.com/YV45GoI3Qm — +a (@maisa) December 31, 2024

Maisa publicou vários vídeos do show de Luan no Instagram Stories e contou que sua música favorita dele é "Te Esperando". Ela ainda mostrou que estava curtindo a apresentação ao lado do jogador Hugo de Souza e da influenciadora Julia Rabelo. Nas imagens, o trio entoava "Tudo o que você quiser".