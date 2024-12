Ana Maria Braga compartilha boa notícia com os fãs - Reprodução do Instagram

Publicado 31/12/2024 12:51 | Atualizado 31/12/2024 13:18

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, revelou aos fãs que teve remissão total do câncer e celebrou a notícia em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (31). No ano passado, a apresentadora disse durante o "Mais Você", da TV Globo, que, em 2020, seu câncer no pulmão havia voltado metastático. Após realizar o tratamento indicado e fazer as revisões periódicas, a loira contou que seu médico, dr. Antônio Carlos Buzaid, lhe deu "alta total".

"Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas do dr. Buzaid. Eu faço revisões periódicas, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nessa agora, eu fui liberta das minhas outras revisões. Eu estou de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva. Não se esperava", afirmou ela.

"Era aquele câncer que eu estava com 10% de chance há cinco anos. Foi constatado que a partir de agora eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade, nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade de volta do câncer", comemorou ela, que agradeceu os fãs pela fé, pelas orações, carinho e força.

Na legenda da publicação, Ana escreveu: "Precisamos compartilhar as boas notícias. Boas notícias inspiram, alegram e dão esperança. Que este novo ano seja lindo para vocês, cheio de saúde, paz, prosperidade, trabalho e, claro, amor… porque, sem ele, que graça tem? Feliz 2025!".







Recidiva do câncer

Ana Maria Braga falou sobre o câncer metastático, quando as células cancerosas do tumor original se espalham para outros órgãos e formam novos tumores, no "Mais Você", em agosto de 2023. "Eu sou uma reminiscente dos vários cânceres. Eu tive um câncer de pulmão. E como parte do controle, todo paciente de câncer tem que fazer exames de tempos em tempos. O Dr. Buzaid identificou, no passado, dois tumores pequenos. Fui tratada com uma cirurgia e o outro com radioterapia", afirmou.

"Mas, em janeiro de 2020, a tomografia apresentou um quadro mais grave, pois o tumor já estava metastático, ou seja, estava em outros órgãos do corpo. É um depoimento que eu nunca dei, mas também nunca escondi nada de ninguém", completou.

Médico de Ana, dr.Buzaid, deu mais detalhes do quadro clínico dela durante a atração matinal. "Era uma situação preocupante. Tivemos que iniciar quimio com imunoterapia. A porcentagem de ir bem na época era de 10% a 20%. Era grave. Resolvi, então, misturar esses dois protocolos. E acho que fomos bem. E o mais importante de tudo é que seis semanas depois, o cérebro já zerou. Agora, as chances de cura subiram muito, vão para cerca de 95%", disse.