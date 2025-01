Paolla Oliveira reflete sobre os altos e baixos de 2024 - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira reflete sobre os altos e baixos de 2024Reprodução Instagram

Publicado 31/12/2024 18:22

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, refletiu sobre o ano de 2024, nesta terça-feira (31). A atriz publicou uma sequência de registros, no Instagram, com um vestido branco, e comentou sobre os altos e baixos que viveu ao longo do período.

fotogaleria "E não é que meu ano teve tristeza, sim? Foi mal, pessoal da trend. Nem por isso deixou de ter também alegrias, descobertas e desafios. Esses altos e baixos são a maior prova da bênção que é estar vivo. Não existe proteção para a vida", disse ela.

Artista finalizou dizendo que comemora pequenas conquistas da vida. "Por isso, levo comigo a força de comemorar as pequenas conquistas, alimentar minha motivação e ter energia para continuar. Desejo a vocês todos um Ano Novo cheio de energia, de alegrias, bons encontros, risadas, e um lugar mais confortável para caminhar nessa vida sempre. Pode chegar, 2025", concluiu.

Seguidores da atriz comentaram na postagem. "Desejo para você, um ano cheio de realizações e muito sucesso, minha Deusa", disse um. "Linda! Perfeita! Que 2025 seja ainda melhor", afirmou outro. "Exatamente, minha querida! Vivemos um dia de cada vez, com nossas alegrias e tristezas, porém com fé, esperando dias melhores! Feliz 2025", comentou mais um fã.